СРОЧНО!!! напишите аннотацию книги Робинзон Крузо!!!

Гость: Гость:

Название: ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО Автор: Дефо Даниель Год: 1719 Жанр: Приключения Язык: Русский О книге: Это произведение будет интересно детям и взрослым! Главный герой – Робинзон Крузо, его выбросило после кораблекрушения на остров, который оказался совсем необитаемый. Он абсолютно один. Приходится начинать жизнь с чистого листа, научиться добывать себе пищу и спасаться от различных животных. Вскоре он встречает на острове дикаря, с которым вместе борются за выживание.