СРОЧНО!!! напишите аннотацию книги Робинзон Крузо!!!

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СРОЧНО!!! напишите аннотацию книги Робинзон Крузо!!!
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Название: ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО Автор:  Дефо Даниель Год:  1719 Жанр:  Приключения Язык:  Русский О книге: Это произведение будет интересно детям и взрослым!  Главный герой – Робинзон Крузо, его выбросило после кораблекрушения на остров, который оказался совсем необитаемый. Он абсолютно один. Приходится начинать жизнь с чистого листа, научиться добывать себе пищу и спасаться от различных животных. Вскоре он встречает на острове дикаря, с которым вместе борются за выживание. 
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