Напишите уравнение взаимодействия серной кислоты и гидроксида калия. Назовите продукт реакции
Химия
Напишите уравнение взаимодействия серной кислоты и гидроксида калия. Назовите продукт реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O K2SO4-сульфат калия
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