Выпиши глаголы с нулевым окончанием Зимнее солнце короткая только выйдет на небо глядишь ничего уже вечер Уже ночь на мороз
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Выпиши глаголы с нулевым окончанием Зимнее солнце короткая только выйдет на небо глядишь ничего уже вечер Уже ночь на мороз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выйдет глядишь все вроде, это легко
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