Выпиши глаголы с нулевым окончанием Зимнее солнце короткая только выйдет на небо глядишь ничего уже вечер Уже ночь на мороз

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Выпиши глаголы с нулевым окончанием Зимнее солнце короткая только выйдет на небо глядишь ничего уже вечер Уже ночь на мороз

Автор: Гость