Почему у насекомых бесцветная кровь?
Биология
Почему у насекомых бесцветная кровь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все зависит от того, ионы какого металла входят в сосав пигметна крови. Если это гемоглобин, то в его состав входит железо - он красный. Такой пигмент, по-моему, у всех позвоночных. У многих насекомых в пигменте присутствует цинк - тогда кровь зеленоватая. И третий вариант (тоже у кого-то из беспозвоночных) - медь. Тогда цвет синеватый.
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