Проверочное слово к словам морской , свой , рыбьи
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Проверочное слово к словам морской , свой , рыбьи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морской однокоренное проверочное слово с проверочной гласной в корне: море. По произношению проверочного слова становится понятно, что в корне слова "морской" пишется буква "о", а не "а", как слышится.
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