Статья 27 Помогите пожалуйста

Математика
Статья 27 Помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100-66=34(п)ехали в 3 вагоне 2)69-34=35(п) ехали во 2 вагоне  3)35+34=69(п) ехали во 2 и в 3 вагоне 4)100-69=31(п) ехали в 1 вагоне Ответ: в 1-31;во 2 -35; в 3-34.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От даных слов образуй имена существительные при помощи суфиксов -ость-, -еньк-, -ец-, -як-, -чак-, -оват-. Обозначь корни и суфиксы висловах, в ско...
Ответить
Немецкий язык
Переведите, пожалуйста первый текст(СРОЧНО НУЖНО)
Ответить
Математика
Автомобиль проехал 1/6 часть пути и еще 15 км за 0.5 часа . После этого ему осталось проехать еще 3/4 пути. Какое расстояние должен был проехать ав...
Ответить
Английский язык
Как быстро пересказать текст по англскому правильно за 5 минут?
Ответить
Математика
Решить задачу Землю из котлована вывозили 5 семитоных
Ответить