Статья 27 Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

1)100-66=34(п)ехали в 3 вагоне 2)69-34=35(п) ехали во 2 вагоне 3)35+34=69(п) ехали во 2 и в 3 вагоне 4)100-69=31(п) ехали в 1 вагоне Ответ: в 1-31;во 2 -35; в 3-34.