Переведите, пожалуйста первый текст(СРОЧНО НУЖНО)

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Каждая страна и каждый народ имеют свои привычки, обычаи и традиции, которые являются частью их образа жизни. Изменение потребности, а также может исчезнуть, но они будут заменены или дополнены новыми. Многие должны отличаться в зависимости от региона. Нельзя сказать, что они строго соблюдаются всегда и чужими людьми тоже. Различают религиозные (церковные) и светские (государственные) праздники, существуют региональные фестивали и праздники, которые не применяются FTIR всю страну, но только некоторые FTIR федеральных земель или регионов.Наиболее важные религиозные праздники в Германии: Рождество, Пасха и Пятидесятница (1). Повсюду в Германии все еще праздновали Страстную пятницу (2), Вознесение (3).Светские праздники относятся к дню мая (День труда) 1 мая и Дня германского единства 3 октября. С 1 января, Новый год празднуется.Есть праздники, которые затрагивают лишь определенную группу. То есть, например, День Матери, который отмечается во второе воскресенье.