Как быстро пересказать текст по англскому правильно за 5 минут?
Английский язык
Как быстро пересказать текст по англскому правильно за 5 минут?
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Гость:
Переведи его полностью запомни содержание на русском, знай перевод наизусть, п( в голове все переводы)пересказывай сначала на русском а потом на английском
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