Биология! Пожалуйста! Ответе на вопросики! Грибы - фотосинтезирующие? Бактерии имеют ядро? Бактерии фотосинтезирующие? Грибница паразит или как называется? Пожалуйста помогите)

Биология

Биология! Пожалуйста! Ответе на вопросики! Грибы - фотосинтезирующие? Бактерии имеют ядро? Бактерии фотосинтезирующие? Грибница паразит или как называется? Пожалуйста помогите)

Автор: Гость