Биология! Пожалуйста! Ответе на вопросики! Грибы - фотосинтезирующие? Бактерии имеют ядро? Бактерии фотосинтезирующие? Грибница паразит или как называется? Пожалуйста помогите)
Биология
Биология! Пожалуйста! Ответе на вопросики! Грибы - фотосинтезирующие? Бактерии имеют ядро? Бактерии фотосинтезирующие? Грибница паразит или как называется? Пожалуйста помогите)
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1.нет 2.вроде нет 3.нет
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