Концы отрезка, не пересекающего плоскость, отстоят из этой плоскости на 16 и 35. найти расстояния от середины отрезка до плоскости.
Математика
Концы отрезка, не пересекающего плоскость, отстоят из этой плоскости на 16 и 35. найти расстояния от середины отрезка до плоскости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При построении получается трапеция, а расстояние от середины есть средняя линия (16+35)/2= 25,5
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