Концы отрезка, не пересекающего плоскость, отстоят из этой плоскости на 16 и 35. найти расстояния от середины отрезка до плоскости.

Математика
Концы отрезка, не пересекающего плоскость, отстоят из этой плоскости на 16 и 35. найти расстояния от середины отрезка до плоскости.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При построении получается трапеция, а расстояние от середины есть средняя линия (16+35)/2= 25,5 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложение со словом отрасль зарница росточек остальные 7 сама
Ответить
Английский язык
Расскажи о своей квартире (доме) как можно подробнее вопросы в рамке помогут тебе ??воё высказывание должно содержать не менее 10 предложений будет...
Ответить
Русский язык
Составить предложения со словами: садоводство, путешествие, чтение, старые писма, ехать на машине, на прогулку, поместиться, держать секрет, в кровать
Ответить
Русский язык
Подготовьте выступление на тему ,, Берегите природу ''. Постарайтесь использовать ??ифровой материал ( написанный словами ) для раскрытия темы и ...
Ответить
Русский язык
Выпишите данные словосочетание в дательном творительном. у важных. слов
Ответить