Концы отрезка, не пересекающего плоскость, отстоят из этой плоскости на 16 и 35. найти расстояния от середины отрезка до плоскости.

Математика

Концы отрезка, не пересекающего плоскость, отстоят из этой плоскости на 16 и 35. найти расстояния от середины отрезка до плоскости.

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