Решить задачу Землю из котлована вывозили 5 семитоных
Математика
Решить задачу Землю из котлована вывозили 5 семитоных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5+4=9(т) - вывозили за раз; 2) 159=135(т) - вывезли всего; 3) 375+135=510(т) Ответ... (напишешь...)
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