Сколько различных средних солей можно получить, если имеются вещества или их растворы: натрий гидроксид, нитратная кислота, кальций, карбон (4) оксид? А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 5.

Химия
Сколько различных средних солей можно получить, если имеются вещества или их растворы: натрий гидроксид, нитратная кислота, кальций, карбон (4) оксид? А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 5.
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