Сколько различных средних солей можно получить, если имеются вещества или их растворы: натрий гидроксид, нитратная кислота, кальций, карбон (4) оксид? А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 5.

Химия

Сколько различных средних солей можно получить, если имеются вещества или их растворы: натрий гидроксид, нитратная кислота, кальций, карбон (4) оксид? А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 5.

Автор: Гость