Автомобиль проехал 1/6 часть пути и еще 15 км за 0.5 часа . После этого ему осталось проехать еще 3/4 пути. Какое расстояние должен был проехать автомобиль , и с какой скоростью он ехал? Тут надо таблицу и уравнение . Хелп ми.

Математика

Автомобиль проехал 1/6 часть пути и еще 15 км за 0.5 часа . После этого ему осталось проехать еще 3/4 пути. Какое расстояние должен был проехать автомобиль , и с какой скоростью он ехал? Тут надо таблицу и уравнение . Хелп ми.

Автор: Гость