Автомобиль проехал 1/6 часть пути и еще 15 км за 0.5 часа . После этого ему осталось проехать еще 3/4 пути. Какое расстояние должен был проехать автомобиль , и с какой скоростью он ехал? Тут надо таблицу и уравнение . Хелп ми.
Математика
Автомобиль проехал 1/6 часть пути и еще 15 км за 0.5 часа . После этого ему осталось проехать еще 3/4 пути. Какое расстояние должен был проехать автомобиль , и с какой скоростью он ехал? Тут надо таблицу и уравнение . Хелп ми.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180км длина пути автомобиля км проехал автомобиль за 0,5ч 45:0,5=90км/ч скорость автомобиля
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