От даных слов образуй имена существительные при помощи суфиксов -ость-, -еньк-, -ец-, -як-, -чак-, -оват-. Обозначь корни и суфиксы висловах, в скобках укажи способ образования слов. (храбрый, хитрый,смелый, веселый, бедный)

Русский язык

От даных слов образуй имена существительные при помощи суфиксов -ость-, -еньк-, -ец-, -як-, -чак-, -оват-. Обозначь корни и суфиксы висловах, в скобках укажи способ образования слов. (храбрый, хитрый,смелый, веселый, бедный)

Автор: Гость