От даных слов образуй имена существительные при помощи суфиксов -ость-, -еньк-, -ец-, -як-, -чак-, -оват-. Обозначь корни и суфиксы висловах, в скобках укажи способ образования слов. (храбрый, хитрый,смелый, веселый, бедный)
Русский язык
От даных слов образуй имена существительные при помощи суфиксов -ость-, -еньк-, -ец-, -як-, -чак-, -оват-. Обозначь корни и суфиксы висловах, в скобках укажи способ образования слов. (храбрый, хитрый,смелый, веселый, бедный)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храбрость, хитрость, смелость, весёлость, бедность; храбренький, хитренький, смеленький, весёленький, бедненький; храбрец, хитрец, смелец, бедняк храброват, хитроват, смеловат, бедноват суффиксиальный способ
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