Слово - ра _ поряжений, какую букву вписать и как её проверить?

Русский язык
Слово - ра _ поряжений, какую букву вписать и как её проверить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распоряжение-распоряжаться;пишется "с,",потомучто "п"-глухая.
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