Если в треугольнике ABC, BC= 2√2, A=45, то радиус окружности описанный около треугольника равен..

Геометрия
Если в треугольнике ABC, BC= 2√2, A=45, то радиус окружности описанный около треугольника равен..
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Гость:
Теорема синусов. R=0.5
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