Обьясните значения пословиц.Земля красит солнце,а человека труд.Сам себя губит,кто других не любит.Нет труда-ищи,а найеш-береги.Каков мастер,таковаи работа.
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Обьясните значения пословиц.Земля красит солнце,а человека труд.Сам себя губит,кто других не любит.Нет труда-ищи,а найеш-береги.Каков мастер,таковаи работа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смысл этой пословицы заключается в том, что планета Земля не может существовать без солнца. Вся природа, все живые существа на планете - все это благодаря солнцу. А человек не может существовать без труда. Если все не будут трудиться, все человечество вымрет.(Земля красит солнце, а человека труд)
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