Обьясните значения пословиц.Земля красит солнце,а человека труд.Сам себя губит,кто других не любит.Нет труда-ищи,а найеш-береги.Каков мастер,таковаи работа.

Гость: Гость:

Смысл этой пословицы заключается в том, что планета Земля не может существовать без солнца. Вся природа, все живые существа на планете - все это благодаря солнцу. А человек не может существовать без труда. Если все не будут трудиться, все человечество вымрет.(Земля красит солнце, а человека труд)