Личинка жука составляет что ?? Я в интернете прочитала что кислород а на другом сайте что мясо

Биология
Личинка жука составляет что ?? Я в интернете прочитала что кислород а на другом сайте что мясо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ из кислорода
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