Личинка жука составляет что ?? Я в интернете прочитала что кислород а на другом сайте что мясо
Биология
Личинка жука составляет что ?? Я в интернете прочитала что кислород а на другом сайте что мясо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ из кислорода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Бригада токарей должена обточить 480 деталей. Уже обточили 0,6 этого количества деталей. Сколько деталей осталось обточить?
Русский язык
Выпиши глаголы с нулевым окончанием Зимнее солнце короткая только выйдет на небо глядишь ничего уже вечер Уже ночь на мороз
Английский язык