Бригада токарей должена обточить 480 деталей. Уже обточили 0,6 этого количества деталей. Сколько деталей осталось обточить?

Математика

Бригада токарей должена обточить 480 деталей. Уже обточили 0,6 этого количества деталей. Сколько деталей осталось обточить?

Автор: Гость