Помогите 1.8 плиис!!!!!!!!!
Математика
Помогите 1.8 плиис!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Браун: синий и Бьюик (СБ) Джонс: черный и Крайслер (ЧК) Смит: не синий и Форд ((неС) Ф) Так как в каждом высказывании одно утверждение истинно то истинными будут высказывания С+Б=1, Ч+К=1, неС+Ф=1. Следовательно истинной будет и коньюнкция этих высказываний (С+Б) (Ч+К) ((неС) +Ф) =1. Расскроем скобки (СЧ+БЧ+КС+БК) ((неС) +Ф) =1 (неС) СЧ+(неС) БЧ+(неС) КС+(неС) БК+ФСЧ+ФБЧ+ФКС+ФБК=1 (неС) С=0, поэтому (неС) СЧ=0, (неС) КС=0 (неС) БК=0, ФСЧ=0 ФБЧ=0, ФКС=0, ФБК=0 в этих записях либо не менее двух автомобилей, либо два цвета, а автомобиль и цвет должны определяться однозначно. Остается (неС) БЧ=1, что означает не синий, черный бьюик. Ответ: черный бьюик
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