Площадь садового участка 2166 кв метра.Его ширина 38м.Повсему периметру участка на о??инаковом расстоянии посадили 38 вишен.Какое расстояние между вишнями?
Математика
Площадь садового участка 2166 кв метра.Его ширина 38м.Повсему периметру участка на о??инаковом расстоянии посадили 38 вишен.Какое расстояние между вишнями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2166÷38=57м -длина участка 2) (57×2)+(38×2)=190м -периметр участка 3) 190÷38=5м Между вишнями 5 метров
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