Скорость электропоезда 80 километров час Это составляет одну четвертую скорость вертолета За сколько часов вертолет может пролететь расстояние в 640 километров

Математика
Скорость электропоезда 80 километров час Это составляет одну четвертую скорость вертолета За сколько часов вертолет может пролететь расстояние в 640 километров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*4=320км/ч скорость вертолета 640/320=2 часа Ответ: 2 часа
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