Скорость электропоезда 80 километров час Это составляет одну четвертую скорость вертолета За сколько часов вертолет может пролететь расстояние в 640 километров

Математика

Скорость электропоезда 80 километров час Это составляет одну четвертую скорость вертолета За сколько часов вертолет может пролететь расстояние в 640 километров

Автор: Гость