Выполнить морфемный разбор слова ледяной
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Выполнить морфемный разбор слова ледяной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень лед суффиксы я н окончание ой
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