Выполнить морфемный разбор слова ледяной

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Выполнить морфемный разбор слова ледяной
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Автор: Гость
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Гость:
Корень    лед суффиксы    я н окончание  ой
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