Для чего нужна экономика
Окружающий мир
Для чего нужна экономика
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Гость:
Чтобы понять что такое деньги и для чего они нужны.
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