За какие заслуги московский князя дмитрия стали называть донским
Окружающий мир
За какие заслуги московский князя дмитрия стали называть донским
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дмитрий Иванович Донской (1350—19.05.1389) — великий князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1362), сын великого князя Ивана Красного. Сыграл важнейшую роль в борьбе с Золотой Ордой. Выиграл Куликовскую битву, за что его стали называть «Донским». Причислен к лику святых.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Все сделать в Паскале. Дан массив из 12 элементов, в котором есть положительные и отрицательные чи сла (ноль тоже есть): а1=5, а2=4, а3=-3, а4=1, а...
Физика
Математика
Английский язык
Помогите пожалуйста!!! найдите ошибки и переведите 1)Look!The little girl is makes a snowman! 2)We are look for aT-shirt 3)Is Mary and Stev...
Окружающий мир