За какие заслуги московский князя дмитрия стали называть донским

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Дмитрий Иванович Донской (1350—19.05.1389) — великий князь Московский (с 1359) и Владимирский (с 1362), сын великого князя Ивана Красного. Сыграл важнейшую роль в борьбе с Золотой Ордой. Выиграл Куликовскую битву, за что его стали называть «Донским». Причислен к лику святых.