Пожалуйста срочно быстро решите!!

Математика
Пожалуйста срочно быстро решите!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№15 Градусная мера окружности 360 градусов 360-190=170 а+30+а=170 2а=140 а=70 Ответ: а=70 градусов №16 4 дм=40 см Объем параллелипипеда  вычисляется так: 10*40*7=2800 Ответ: 2800
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