Какие частицы вылетают из ядра при радиоактивном распаде? Как удалось определить заряд этих частиц?
Физика
Какие частицы вылетают из ядра при радиоактивном распаде? Как удалось определить заряд этих частиц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это альфа-частицы. Определили так: к источнику распада ядер (радиоактивному изотопу) приставили рядом ящик (назвали умным словом "камера"), через которую частицы могли пролетать. С двух сторон камеры поставили электроды, и создали между ними постоянное электрическое поле с известной напряжённостью. Частицы пролетая через камеру отклонялись в сторону, соответствующую знаку заряда частицы, и на величину, соответствующую величине заряда, при пролетая по загибающейся траектории. Сами частицы глазами не видели, конечно, но фиксировали след их пролёта - либо частицы создавали пузырьки в камере, заполненной раствором (это пузырьковая камера), либо конденсировали насыщенный пар (это конденсационная камера). И вот так тайное стало явным.
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