Какие частицы вылетают из ядра при радиоактивном распаде? Как удалось определить заряд этих частиц?

Гость: Гость:

Это альфа-частицы. Определили так: к источнику распада ядер (радиоактивному изотопу) приставили рядом ящик (назвали умным словом "камера"), через которую частицы могли пролетать. С двух сторон камеры поставили электроды, и создали между ними постоянное электрическое поле с известной напряжённостью. Частицы пролетая через камеру отклонялись в сторону, соответствующую знаку заряда частицы, и на величину, соответствующую величине заряда, при пролетая по загибающейся траектории. Сами частицы глазами не видели, конечно, но фиксировали след их пролёта - либо частицы создавали пузырьки в камере, заполненной раствором (это пузырьковая камера), либо конденсировали насыщенный пар (это конденсационная камера). И вот так тайное стало явным.