1) С каким из перечисленных веществ может реагировать вода:KO2, P2O5, C, Au, Mg,H2, H2SO4,CaO. Со??тавьте уравнения реакций.Укажите названия веществ.
Химия
1) С каким из перечисленных веществ может реагировать вода:KO2, P2O5, C, Au, Mg,H2, H2SO4,CaO. Со??тавьте уравнения реакций.Укажите названия веществ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P2O5+H2O= 2 HPO3 CaO+H2O = Ca(OH)2 2KO2 + H2O = KOH + KHO2 + O2
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