1) С каким из перечисленных веществ может реагировать вода:KO2, P2O5, C, Au, Mg,H2, H2SO4,CaO. Со??тавьте уравнения реакций.Укажите названия веществ.

Химия

1) С каким из перечисленных веществ может реагировать вода:KO2, P2O5, C, Au, Mg,H2, H2SO4,CaO. Со??тавьте уравнения реакций.Укажите названия веществ.

Автор: Гость