Упростите выражение: AB-CD при A=x²-3x+2; B=2x+5; C=x-4; D=2x²+7x+17. Пожааалуйста!!!!
Математика
Упростите выражение: AB-CD при A=x²-3x+2; B=2x+5; C=x-4; D=2x²+7x+17. Пожааалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x²-3x+2)(2x+5)-(x-4)(2x²+7x+17)=2x³+5x²-6x²-15x+4x+10-2x³-14x²-17x+8x²+28x+68=-7x²+78
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