Бромэтиновая кислота, помогите пожалуйста, дополнительный материал, сама пытаюсь найти, а такой нет... спасибо, заранее
Химия
Бромэтиновая кислота, помогите пожалуйста, дополнительный материал, сама пытаюсь найти, а такой нет... спасибо, заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм, такой кислоты не существует, потому что у одного атома углерода уже заняты 3 связи, свободна только одна, то есть тройной связи там ну никак не может быть. Есть только бромэтановая кислота, ch2br-cooh
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