САМЫЕ КРУПНЫЕ ПРИТОКИ ЭТОЙ РЕКИ - БЕЛАЯ, ПШИШ,УРУП,ЛАБА . ПОЖАЛУЙСТА . СРОЧНО

География
САМЫЕ КРУПНЫЕ ПРИТОКИ ЭТОЙ РЕКИ - БЕЛАЯ, ПШИШ,УРУП,ЛАБА . ПОЖАЛУЙСТА . СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. притоки реки белая: 1401 км: ручей Иткулкин Ключ (руч. Улу-Байнас) – длина 11 км. притоки реки пшиш: река Широкая Балка (левый) притоки реки лаба: Главные притоки: Чамлык (правый); Ходзь, Чохрак, Улька, Гиага, Псенафа, Фарс (левые).
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