Li+O2=Li2O рівняння реакції
Химия
Li+O2=Li2O рівняння реакції
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 Li + O2 = 2 Li2O 4 моль Li, 1 моль O2, 2 моль Li2O
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