« Множество выгод предательство нынче сулит, подвигом сделалась преданность для ??еловека. » Напишите пожалуйста основную мысль этой цитаты

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« Множество выгод предательство нынче сулит, подвигом сделалась преданность для ??еловека. » Напишите пожалуйста основную мысль этой цитаты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цитата древнеиндийского драматурга и поэта Вишакхадатта актуальна и в наши дни. Основная мысль этих слов заключается в том, что, к сожалению, люди ради собственной корысти, ради карьеры готовы переступить через все моральные принципы, способны предать не только друзей, но и близких. Как сказал Леопольд Новак:"Распродажа друзей - это не признак банкротства, а признак карьеры". А преданность, основанная на любви и  верности, которая должна являться сущностью души человеческой, её стержнем, настолько редка в настоящее время, что приравнивается к героическому поступку - к подвигу.
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