Построй прямоугольник со сторонами 10 см и 2 см. Чему равны 1/3 его периметра и 7/10 его площади?

Математика

Построй прямоугольник со сторонами 10 см и 2 см. Чему равны 1/3 его периметра и 7/10 его площади?

Автор: Гость