Построй прямоугольник со сторонами 10 см и 2 см. Чему равны 1/3 его периметра и 7/10 его площади?
Математика
Построй прямоугольник со сторонами 10 см и 2 см. Чему равны 1/3 его периметра и 7/10 его площади?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10+2)×2=24 (периметр) 24/3=8 (1/3 часть периметра) 10×2=20 (площадь) 20/10×7=14 (7/10 часть площади)
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