( Кто сколько сможет ) Проверка знания текста «Преступления и наказания» Как автор выражает своё отношение к старухе-процентщице? Какие слова Мармеладова близки Раскольникову? Как в исповеди Мармеладова видно, что он достоин...

Литература

( Кто сколько сможет ) Проверка знания текста «Преступления и наказания» Как автор выражает своё отношение к старухе-процентщице? Какие слова Мармеладова близки Раскольникову? Как в исповеди Мармеладова видно, что он достоин сочувствия? Есть ли надежда у таких, как Мармеладов? Что Соню поразило, когда она пришла к Раскольникову? Чего не хочет принять от Дуни её брат, как он оценивает брак с Лужиным? Что решил Раскольников после 1-ого сна? Что Раскольникову подтвердил 2-ой сон после встречи с мещанином? Чем напугал героя мещанин, расспрашивавший дворника и пытавшийся уйти? Почему Раскольникову мешают все, даже сестра с матерью? Что понял Раскольников, когда узнал из разговора Разумихина с Зосимовым об аресте Николая-красильщика? Что в портрете Лужина является отталкивающим? То же у Лебезятникова. Почему «экономическая правда» Лужина сходна с теорией Раскольникова? Куда направлялся Раскольников, когда оказался у дома, где совершил убийство? Почему, по словам Катерины Ивановны, Бог милостив, но не к семье Мармеладовых? К кому и какие слова обратил Мармеладов перед смертью? Какие слова с особенным видом проговорил Раскольников квартальному надзирателю Никодиму Фомичу? Что после смерти Мармеладова заставило Раскольникова померяться силами и поверить, что можно ещё жить? Почему, по мнению Разумихина, убийство совершил неопытный закладчик, которого только случай из беды вынес? Когда и почему Разумихин тщательно умылся и почистился? Кто назвал Раскольникова «исступленным ипохондриком» с «бешеным, исключительным тщеславием»? После чего Заметов разуверился в том, что Раскольников причастен к убийству? Кто назвал квартиру Раскольникова гробом? Какой клеветой пытался Лужин замарать героя, чтобы поссорить с сестрой и матерью? Зачем Соня пришла к Раскольникову? Как Раскольникову удалось начать знакомство со следователем в весёлом расположении духа? Почему Порфирий Петрович расспрашивал Раскольникова о его теории? Какое наказание, по словам Раскольникова, хуже каторги? На какую ловушку Порфирия Петровича не попался Раскольников? Чего не простит Раскольников старушонке? Зачем говорит Свидригайлов Раскольникову о 10 тысячах для Авдотьи Романовны? На что рассчитывал Лужин при свидании с Дуней, несмотря на присутствие её брата? Почему Лужин ни за что не хочет согласиться с потерей Дуни? После чего Разумихин стал у матери и сестры Раскольникова сыном и братом? Кому Раскольников обещал признаться в убийстве? Кому разговор Раскольникова с Соней показался занимательным и знаменательным? Как следователь объясняет Раскольникову, почему иногда надо дать преступнику погулять, к чему это приведёт? Что за «сюрприз» был приготовлен следователем за запертой дверью? Почему Лебезятников не хотел идти на поминки Мармеладова? Почему раздражена на поминках Мармеладова Катерина Ивановна? К чему привело раздражение Катерины Ивановны на поминках?

Автор: Гость