Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста.Через 3ч расстояние между ними было равно 186км.Один из них ехал со скоростью 12км/ч,а другой - со скоростью 15км/ч.Найди расстояние между городами

Математика

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста.Через 3ч расстояние между ними было равно 186км.Один из них ехал со скоростью 12км/ч,а другой - со скоростью 15км/ч.Найди расстояние между городами

Автор: Гость