Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста.Через 3ч расстояние между ними было равно 186км.Один из них ехал со скоростью 12км/ч,а другой - со скоростью 15км/ч.Найди расстояние между городами

Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста.Через 3ч расстояние между ними было равно 186км.Один из них ехал со скоростью 12км/ч,а другой - со скоростью 15км/ч.Найди расстояние между городами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала надо 12+15=27(км\ч)-скорости двух велосипедистов,потом 27×3=81(км)-за три часа и 186+81=267(км)-всего. Ответ:267км.
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