С места одновремено в одном направлении выехали два мотоциклиста скорость 1 была ??ольше, скорость 2 и вместе было 72 км/час через 25 минут растояние между мотоциклистами была ровно 5 км . Найдите скорость 2 мотоциклиста.

Математика

С места одновремено в одном направлении выехали два мотоциклиста скорость 1 была ??ольше, скорость 2 и вместе было 72 км/час через 25 минут растояние между мотоциклистами была ровно 5 км . Найдите скорость 2 мотоциклиста.

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