С места одновремено в одном направлении выехали два мотоциклиста скорость 1 была ??ольше, скорость 2 и вместе было 72 км/час через 25 минут растояние между мотоциклистами была ровно 5 км . Найдите скорость 2 мотоциклиста.
Математика
С места одновремено в одном направлении выехали два мотоциклиста скорость 1 была ??ольше, скорость 2 и вместе было 72 км/час через 25 минут растояние между мотоциклистами была ровно 5 км . Найдите скорость 2 мотоциклиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость одного мотоциклиста х км/ч. (72-х) км/ч - скорость другого 25мин.=25/60ч=5/12ч 5/12х км - проехал один мотоциклист 5/12(72-х) км- проехал другой Растояние между ними равно 5км Составим уравнение: 5/12х-5/12(72-х) =5 5/12х - 30+5\12х = 5 10/12х = 35 5/6х=35 х=35÷5/6 х=42 42 км/ч- скорость одного 72-42=30(км/ч)- скорость другого Ответ: 30 км/ч
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