Решить пример: -7/12+7/8

Математика
Решить пример: -7/12+7/8
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-7/12+7/8=-14+21/24=7/24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Сделай предложения отрицательными, задай вопросы и дай краткие ответы. 1. Lena can dance on the ice. 2. Bob is a good skater. 3. My mother l...
Ответить
Обществознание
1)Как проявление внутреннего мира отдельных людей,способ их индивидуальной самор??ализации существует...........,а на основе социального начала воз...
Ответить
Математика
Построй прямоугольник со сторонами 10 см и 2 см. Чему равны 1/3 его периметра и 7/10 его площади?
Ответить
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста.Через 3ч расстояние между ними было равно 186км.Один из них ехал со ско...
Ответить
Литература
( Кто сколько сможет ) Проверка знания текста «Преступления и наказания» Как автор выражает своё отношение к старухе-процентщице? Какие слова М...
Ответить