Решить пример: -7/12+7/8
Математика
Решить пример: -7/12+7/8
Ответ(ы) на вопрос:
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-7/12+7/8=-14+21/24=7/24
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