Назови основные стадии развития конфликта привидите примеры
Обществознание
Назови основные стадии развития конфликта привидите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) предконфликтная стадия;2) собственно конфликт;3) разрешение конфликта;4) послеконфликтная стадия. Заведующая отделом универсама поставила условие, чтобы продавец отдела предоставила покупателям разнообразную информацию О товарах и услугах. Через некоторое время она же выразила свое недовольство тем, что продавец много времени тратит на покупателей и уделяет мало внимания пополнению отдела товарами. Подобные противоречивые требования вызывают у работника состояние фрустрации — досаду и низкую степень удовлетворенности работой.
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