Назови основные стадии развития конфликта привидите примеры

Гость: Гость:

1) предконфликтная стадия;2) собственно конфликт;3) разрешение конфликта;4) послеконфликтная стадия. Заведующая отделом универсама поставила условие, чтобы продавец отдела предоставила покупателям разнообразную информацию О товарах и услугах. Через некоторое время она же выразила свое недовольство тем, что продавец много времени тратит на покупателей и уделяет мало внимания пополнению отдела товарами. Подобные противоречивые требования вызывают у работника состояние фрустрации — досаду и низкую степень удовлетворенности работой.