Смалистые слова по составу
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Смалистые слова по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОКОНЧАНИЕ- ЫЕ ОСНОВА- СМОЛИСТ КОРЕНЬ - СМОЛ СУФФИКС -ИСТ
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