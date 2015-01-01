Финляндия реферат 4 класс
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Финляндия реферат 4 класс
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Финляндия — государство на севере Европы. Население по оценкам на 2015 год составляет около 5 479 800 человек, территория — 338 430,53 км². Занимает сто четырнадцатое место по количеству населения и шестьдесят четвёртое по территории в мире. Столица и самый крупный город государства — город Хельсинки. Государственными языками являютсяфинский и шведский. Частота использования жителями Финляндии того или иного государственного языка варьируется на разных территориях (например, на Аландских островах в качестве официального языка используется лишь шведский, а на севере страны и вовсе преобладают саамские языки). С 6 декабря 1917 года является независимым государством. Граничит на востоке с Россией, на северо-западе — со Швецией и на севере — сНорвегией. На юге и западе берега страны омывают воды Балтийского моря и его заливов — Финского и Ботнического. Имеются морские границы с Эстонией.
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