Выбери из предложеных то утверждение о природных зонах, которое является верным. 1) Зона арктических пустынь расположена южнее тундры. 2) Причиной смены природных зон является неравномерное нагревание Солнцем разных участков ...
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Выбери из предложеных то утверждение о природных зонах, которое является верным. 1) Зона арктических пустынь расположена южнее тундры. 2) Причиной смены природных зон является неравномерное нагревание Солнцем разных участков земли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 я так думаю потому что тундра в России а пустыни
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