Решите уравнение пожалуйста: d-(240*13)=1260
Математика
Решите уравнение пожалуйста: d-(240*13)=1260
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D-1260= 240 ·13 d-1260 = 3120 d = 1260 + 3120 d = 3380
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