Колесо движущейся автомашины за 47 с совершает 400 оборотов. Длина внешней окружнос??и колеса 235 см. Какова скорость автомашины? ПЛИЗЗ СКАЖИТЕ СРОЧНО
Математика
Колесо движущейся автомашины за 47 с совершает 400 оборотов. Длина внешней окружнос??и колеса 235 см. Какова скорость автомашины? ПЛИЗЗ СКАЖИТЕ СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
235см*400=94000см=0,94 км 0,94 км за 47 сек х км за 3600 сек 0,94 * 3600 0,02 *3600 х = ------------------ = --------------- =72 (км/ч) мне кажется так!!! 47 1
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