Коля знает в 3 раза больше немецких слов чем Вася.А Вася знает на 48 немецких слов меньше,чем Коля.Сколько немецких слов знает каждый?
Математика
Коля знает в 3 раза больше немецких слов чем Вася.А Вася знает на 48 немецких слов меньше,чем Коля.Сколько немецких слов знает каждый?
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48=одна треть 48х3=144 ответ: 144 слова
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