Коля знает в 3 раза больше немецких слов чем Вася.А Вася знает на 48 немецких слов меньше,чем Коля.Сколько немецких слов знает каждый?

Математика

Коля знает в 3 раза больше немецких слов чем Вася.А Вася знает на 48 немецких слов меньше,чем Коля.Сколько немецких слов знает каждый?

Автор: Гость