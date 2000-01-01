Количество теплоты (в джоулях), полученное однородным телом при нагревании,вычисляется по формуле Q=cm(l2-l1), где c- удельная теплоемкость (в дж/кг•К), m- масса тела (в кг), l1-начальная температура ( в кельвинах), а l2- конеч...
Математика
Количество теплоты (в джоулях), полученное однородным телом при нагревании,вычисляется по формуле Q=cm(l2-l1), где c- удельная теплоемкость (в дж/кг•К), m- масса тела (в кг), l1-начальная температура ( в кельвинах), а l2- конечная. Пользуясь этой формулой, найдите Q (в джоулях),если l2= 657K, c= 500 дж/кг•К, m=4 кг и t1=653 К
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t2-t1) Q=500*4(657-653)=500*4*4=2000*4=8000Дж. Ответ: 8000 Дж.
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