Количество теплоты (в джоулях), полученное однородным телом при нагревании,вычисляется по формуле Q=cm(l2-l1), где c- удельная теплоемкость (в дж/кг•К), m- масса тела (в кг), l1-начальная температура ( в кельвинах), а l2- конеч...

Математика

Количество теплоты (в джоулях), полученное однородным телом при нагревании,вычисляется по формуле Q=cm(l2-l1), где c- удельная теплоемкость (в дж/кг•К), m- масса тела (в кг), l1-начальная температура ( в кельвинах), а l2- конечная. Пользуясь этой формулой, найдите Q (в джоулях),если l2= 657K, c= 500 дж/кг•К, m=4 кг и t1=653 К

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