Колючая задача:Вот симпатичные ежи. Когого как зовут, скажи. От ПЭТА слева ФИЗА нет, От ФИЗА справа нет ЧУЧАЧУ, МАК рядом с ФИЗОМ. ПЭТ мне эту предложил задачу. Ежи ответа ждут

Математика
Колючая задача:Вот симпатичные ежи. Когого как зовут, скажи. От ПЭТА слева ФИЗА нет, От ФИЗА справа нет ЧУЧАЧУ, МАК рядом с ФИЗОМ. ПЭТ мне эту предложил задачу. Ежи ответа ждут
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЭТ ЧУЧАЧУ ФИЗ МАК Мне кажется они стоят в таком порядке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Поставьте глагол Stay прошедшее время
Ответить
Литература
В дурном Обществе сочинение про героя
Ответить
Математика
3 задача плиз помогите
Ответить
Русский язык
Подчеркни формы одного и того же слова .Цветной, цвет,цветом,цветник,цвета,цветик.
Ответить
Английский язык
Написать страничку из чата со своим другом на английском языке
Ответить