Колючая задача:Вот симпатичные ежи. Когого как зовут, скажи. От ПЭТА слева ФИЗА нет, От ФИЗА справа нет ЧУЧАЧУ, МАК рядом с ФИЗОМ. ПЭТ мне эту предложил задачу. Ежи ответа ждут
Математика
Колючая задача:Вот симпатичные ежи. Когого как зовут, скажи. От ПЭТА слева ФИЗА нет, От ФИЗА справа нет ЧУЧАЧУ, МАК рядом с ФИЗОМ. ПЭТ мне эту предложил задачу. Ежи ответа ждут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЭТ ЧУЧАЧУ ФИЗ МАК Мне кажется они стоят в таком порядке.
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