Колючая задача:Вот симпатичные ежи. Когого как зовут, скажи. От ПЭТА слева ФИЗА нет, От ФИЗА справа нет ЧУЧАЧУ, МАК рядом с ФИЗОМ. ПЭТ мне эту предложил задачу. Ежи ответа ждут

Математика

Колючая задача:Вот симпатичные ежи. Когого как зовут, скажи. От ПЭТА слева ФИЗА нет, От ФИЗА справа нет ЧУЧАЧУ, МАК рядом с ФИЗОМ. ПЭТ мне эту предложил задачу. Ежи ответа ждут

Автор: Гость