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Көмектесндерш .билетиндериниз болса
Қазақ тiлi
Көмектесндерш .билетиндериниз болса
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Ответ(ы):
Гость:
7)a 9)a 11)a 16)d 19)c 21)c
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