Композиция произведения Снегурочка 1)Зачин: 2)Завязка: 3)Развитие действия: 4)Кульминация: 5)Развязка: 6)Концовка: ПЛИЗ ПОМОГИТЕ ДО ЗАВТРА!

Гость: Гость:

1.Завязка. Чудесное рождение. Снегурочка – дочь Мороза и Весны. 2. Волшебные дети спрятаны в темнице, тереме. “Ни пешему, ни конному дороги и следу нет в ее терем”. Кульминация 3. Запрет (предписание). “Ярило сожжет ее, испепелит, растопит, Не знаю, как, но умертвит. Не властен он вредить Снегурке”. “Снегурочка, беги от Леля! ” 4. Нарушение запрета. Снегурочка уходит в мир людей 5. Свой – чужой мир. Лес (свой мир) – Слобода (чужой мир) 6. Испытания. На долю Снегурочки выпадает испытание людским равнодушием (старик Бобыль, старуха Бобылиха, жители Слободы) . Испытание Снегурочки любовью. Развязка 7. Волшебный даритель. Волшебный подарок. Весна (мать) дарит Снегурочке венок из “привораживающих чарующих цветов”. Согласно сказочному мотиву, Снегурочка полюбила первого встречного – Мизгиря. 8. “Спаситель”.Мизгирь: он должен вырвать Снегурочку из плена Мороза и, очевидно, спасти от угрозы Ярилы и его жестоких лучей. Но цель Мизгиря – не избавление Снегурочки, а обладание ею и спасение себя самого. Брак спасет Мизгиря от царского гнева. 9. Свадьба. Свадьба не состоялась. Снегурочка погибает. В Снегурочке забилось горячее сердце, но это стоило ей жизни.