Кому принадлежат имена Амон-Ра , Апоп, Геб и Нут,Бастет,Апис,Осирис и Исида,Сет,Тот,??ор,Анубис, Маат ?что рассказывали египняне о каждом из них?
История
Кому принадлежат имена Амон-Ра , Апоп, Геб и Нут,Бастет,Апис,Осирис и Исида,Сет,Тот,??ор,Анубис, Маат ?что рассказывали египняне о каждом из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю одно это имена египетских богов
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