Кому принадлежат имена Амон-Ра , Апоп, Геб и Нут,Бастет,Апис,Осирис и Исида,Сет,Тот,??ор,Анубис, Маат ?что рассказывали египняне о каждом из них?

История

Кому принадлежат имена Амон-Ра , Апоп, Геб и Нут,Бастет,Апис,Осирис и Исида,Сет,Тот,??ор,Анубис, Маат ?что рассказывали египняне о каждом из них?

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